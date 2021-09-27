А Wi-Fi роздає? Одеситка заявила, що у школярів болить голова через вчителя з щепленням

Мешканка Одеси поскаржилася у соцмережах, що у її сина нібито починає боліти голова, коли він наближається до своєї вакцинованої проти COVID-19 вчительки. За її словами, батьки інших дітей теж це помітили, тому звернулася за порадою.
Своєю історією вона поділилася в співтоваристві Odessa_hello в Instagram.
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Жінка стверджує, що останнім часом у її дитини все частіше почала боліти голова. Незабаром вона дізналася, що аналогічна проблема нібито є і у однокласників дитини. А болі починаються тільки коли вони сідають на найближчі від вчительки парти або спілкуються з нею.
"У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у дітей -"вакциновані" вчителі", – написала вона.
Реакція соцмереж
Запис жінки розсмішив читачів, тому в коментарях посипалися жарти про антівакцинаторів і теорії змови.
Що пишуть:
- "А Wi-Fi ще діти не ловлять від учителя?";
- "Так, піду перевірю себе на блютуз, може, зможу себе використовувати замість колонки";
- "А GPS-функція є? Я б чоловіка вакцинувала і спостерігала, де пересувається";
- "Ох вже ця вакцинація... вакцинуються одні, а побочки з головою у інших... я не вірю, що це не прикол ... невже так все погано?";
- "Непогано жмихнуло тітку";
- "Батьки женуть, їм самим ще треба в школі сидіти і вчитися!";
- "Господи. Тільки не кажіть їй за вишки 5G".
При цьому деякі користувачі намагалися знайти логічне пояснення болі у дітей:
- "Може бути, вчитель голосно говорить, або парфуми у неї їдкі";
- "Може, парфум вчителя дітям не підходить? Зараз стільки важких запахів, які викликають не тільки головний біль, але і запаморочення, нудоту і т.п ".
- "Фарба на підлогах, або щось там ... оновлене після ремонту ... Якщо діти скаржаться, шукайте проблему в оновленні класного приміщення ...".