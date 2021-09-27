А Wi-Fi роздає? Одеситка заявила, що у школярів болить голова через вчителя з щепленням

Публікація жінки про головні болі через вакцинованого педагога розсмішила користувачів Мережі

Одеситка заявила, що у школярів болить голова від вакцинованої вчительки / Фото: Колаж: Сьогодні

Мешканка Одеси поскаржилася у соцмережах, що у її сина нібито починає боліти голова, коли він наближається до своєї вакцинованої проти COVID-19 вчительки. За її словами, батьки інших дітей теж це помітили, тому звернулася за порадою.

Своєю історією вона поділилася в співтоваристві Odessa_hello в Instagram.

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Жінка стверджує, що останнім часом у її дитини все частіше почала боліти голова. Незабаром вона дізналася, що аналогічна проблема нібито є і у однокласників дитини. А болі починаються тільки коли вони сідають на найближчі від вчительки парти або спілкуються з нею.

Публікація жінки в соцмережі

"У знайомих матусь аналогічна ситуація. Я підозрюю, що причина головного болю у дітей -"вакциновані" вчителі", – написала вона.

Реакція соцмереж

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Запис жінки розсмішив читачів, тому в коментарях посипалися жарти про антівакцинаторів і теорії змови.

Що пишуть:

"А Wi-Fi ще діти не ловлять від учителя?";

"Так, піду перевірю себе на блютуз, може, зможу себе використовувати замість колонки";

"А GPS-функція є? Я б чоловіка вакцинувала і спостерігала, де пересувається";

"Ох вже ця вакцинація... вакцинуються одні, а побочки з головою у інших... я не вірю, що це не прикол ... невже так все погано?";

"Непогано жмихнуло тітку";

"Батьки женуть, їм самим ще треба в школі сидіти і вчитися!";

"Господи. Тільки не кажіть їй за вишки 5G".

При цьому деякі користувачі намагалися знайти логічне пояснення болі у дітей:

"Може бути, вчитель голосно говорить, або парфуми у неї їдкі";

"Може, парфум вчителя дітям не підходить? Зараз стільки важких запахів, які викликають не тільки головний біль, але і запаморочення, нудоту і т.п ".

"Фарба на підлогах, або щось там ... оновлене після ремонту ... Якщо діти скаржаться, шукайте проблему в оновленні класного приміщення ...".