Авто по дах у воді, потоки змивали все на шляху. Як бушувала негода в Одесі та як там зараз

У місті ліквідують наслідки сильного дощу – за ніч випала майже місячна норма опадів

Нічна злива затопила Одесу. За кілька годин безперервного дощу на ріки перетворилися Генуезька, Дерибасівська вулиці та Французький бульвар.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

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Негода застала зненацька і туристичну Аркадію. На головній алеї потужний потік змивав все на своєму шляху. Вода стікала в нічні клуби, заливала кафе і магазини.

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На Балківській, яка найбільше потерпає від злив – виднілися лише дахи автомобілів.

На цей раз постраждали і багато квартир. Вода сочилася через двері, стелі і навіть розетки. Всю ніч одесити провели в боротьбі з руйнівними наслідками негоди.

У під'їздах стоїть вода. Фото: "Думська"

Як повідомили в ДСНС, через негоду затопило 38 приватних будинків в трьох районах: Суворовському, Малиновському та Київському. За цю ніч в місті випало 31 мм опадів – це 80% від місячної норми.

Потік води пошкодив двері і розбив скло. Фото: 048.ua

Рятувальники евакуювали 18 осіб з підтоплених будинків та відкачали близько 2 тис. кубометрів води. Рівень води з проїжджих частин доріг знижується самопливом.

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Вода затопила і приватні будинки. Фото: ДСНС

Зараз роботи тривають, на вулиці виїхали 93 рятувальника на 20 пожежних авто.

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Дивіться в сюжеті, як виглядає місто після негоди:

"Думська" пише, що найбільше від зливи постраждала Аркадія – судячи з рівня замуленості, вода стояла у кожному магазині на головній алеї.

Потоки зруйнували дорогу. Фото: "Думська"

На пляжі зараз валяється тротуарна плитка. Фото: "Думська"

Інфраструктура більшості пляжних комплексів пошкоджена.

Фото: "Думська"

Біля одного з готелів через потоп утворився яр – вода порвала асфальт і оголила скелю.

Яр на Аркадії. Фото: Думська "

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Нагадаємо, важкі погодні умови в Україні, зокрема, штормовий вітер, привели до смерті двох людей. Вони загинули через падіння дерев і покрівельних конструкцій.

Крім того, у Кіровоградській області ліквідовують наслідки негоди. Через сильну зливу, грози і вітру пошкоджені житлові будинки, повалені дерева.

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