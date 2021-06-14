Автомобіль розірвало на частини: в Одесі в ДТП розбилися двоє людей (відео)

На вулиці Середньофонтанській авто на швидкості вилетіло в стовп – у Мережі з'явилося відео моменту ДТП

В Одесі автомобіль на швидкості врізався стовп. У результаті іномарку розірвало навпіл, двоє людей померли на місці.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Одеської області.

Аварія сталася близько 5 ранку 14 червня на вулиці Середньофонтанській. Водій BMW рухався у сторону залізничного вокзалу і не впорався з керуванням. Авто виїхало з проїжджої частини і врізалося у стовп.

Унаслідок ДТП загинули водій і пасажир.

Також у Мережі опублікували відео моменту ДТП. На записі видно, як авто на швидкості вилітає з дороги і розбивається на частини. Очевидець коментує, що у людей у салоні і не було шансів вижити.

Нагадаємо, під Києвом у ДТП загинув молодий патрульний.

Крім того, у Городку Львівської області зіткнулися автомобіль, маршрутка і скутер. 13-річний школяр помер на місці ДТП.