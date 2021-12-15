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Башта Пушкіна та замурована у стіну розбійниця. Що приховує Білгород-Дністровська фортеця

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 17:35
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Башти Білгород-Дністровської фортеці мають свої назви, вони пов'язані з легендами про Пушкіна та молоду дівчину. Розповідаємо, що за історії
Як виглядає Акерманська фортеця
Як виглядає Акерманська фортеця / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білгород-Дністровському є відома фортеця, яка раніше служила оборонною спорудою на березі Чорного моря. Проте також уславили її легенди, які дійшли до наших днів.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що відомо про Білгород-Дністровську фортецю.

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Коротко про фортецю

Білгород-Дністровська фортеця розташована на скелястому березі Дністровського лиману на Одещині. Коли нею володіли турки, фортецю називали Акерманською. Назва прижилася і збереглася до наших днів.

Раніше на місці Аккерманської фортеці існувало грецьке місто Тира, засноване у VI столітті до н. е.

Зруйноване місто Тіра перед фортецею. Фото "Вікіпедії"

Зазначимо, що це одна з найбільших фортець на території Східної Європи. А у 1970-х роках її активно використовували для зйомок кіно, зокрема, у 1975 році саме там знімався фільм "Капітан Немо".

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Як виглядала фортеця у 19 столітті. Фото "Вікіпедії"

Усі будівлі обнесені міцними стінами, їхня довжина досягає 2,5 км. Частина веж мають назви: Сторожова вежа, Дівоча вежа, Пушкіна та інші. Однак серед 24 веж, що збереглися, є тільки дві, з якими пов'язані легенди: Пушкіна і Дівоча.

Вежа Пушкіна

Як пише "Тамтур", за легендою, царський уряд відправив російського поета Олександра Пушкіна у вигнання до Кишинева за вірші із закликами до революції. Там він прожив три роки. Якось військовий історик і підполковник Іван Ліпранді їхав до Акерманської фортеці і взяв із собою Пушкіна.

Як виглядає башта Пушкіна. Фото "Вікіпедії"

Поет за три дні у фортеці написав знамените послання "До Овідія". Саме ця місцевість нібито нагадувала йому про вигнанця Овідія, який, за ще однією легендою, був засланий саме до грецького міста Тіра.

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Легенда про дівчину-розбійницю

Ще одна легенда розповідає про Дівочу вежу. За розповідями, у молдавського господаря Олександра Доброго була розумна та красива дочка Тамара. Олександр завжди був у походах, а дочка залишалася вдома.

Як виглядає Дівоча вежа. Фото "Вікіпедії"

Коли дівчинка підросла, стала розбійницею. Якось вона попросила батька виділити гроші на будівництво монастиря. Олександр дав їх і скликав людей на будівництво, після чого поїхав у похід. Проте замість святині Тамара наказала побудувати велику фортецю та оголосила себе незалежною царицею.

Оселившись там, розбійники нападали на сусідні міста та села. Проте Олександр Добрий повернувся з походу та дізнався про вчинок своєї доньки. Він прокляв її і наказав замурувати живцем у стінах фортеці. З того часу вежу називають "Дівоча".

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