Без локдауну ніяк? В Одеській області посилили карантин

Нові обмеження діють уже з 11 жовтня

Карантин в Одеській області. Фото: колаж "Сьогодні"

З 11 жовтня в Одеській області посилюють карантинні заходи. Зміни торкнуться медицини та сфери освіти.

Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров на брифінгу.

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Нові обмеження в Одеській області

У регіоні з 11 жовтня забороняються:

планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними та пульмонологічними хворобами.

Крім того, під заборону потрапили масові заходи, а також будь-які розважальні, спортивні, рекламні та інші заходи, крім офіційних спортивних, які включені в єдиний календарний план.

Показники захворюваності коронавірусом в Одеській області

За словами Гончарова, показники захворюваності коронавірусом в Одеській області у 6 разів перевищують цільові. До критичної позначки вже підійшла кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем.

Головний санлікар додав: у разі, якщо така тенденція збережеться, то локдауну наприкінці жовтня – початку листопада не минути.

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Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Хто найближчий до "червоної" зони?

Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко, зараз однією з найближчих до "червоної зони" підвищеної небезпеки є Херсонська область. За його словами, спочатку значне зростання нинішньої хвилі коронавірусу було в західних областях.

"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", – сказав міністр.

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Ляшко додав, що Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з "жовтого" рівня і не потрапивши в "помаранчевий", зараз одна з перших, яка може наблизитися до "червоної" зони.

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