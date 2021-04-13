Били і обпалювали праскою: в Одеській області банда два місяці катувала іноземців (фото і відео)

В Одеській області поліцейські врятували двох громадян Греції, яких викрали, тримали в заручниках і катували протягом декількох місяців. Двох підозрюваних вже зловили.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
За даними копів, вони два місяці утримували 55-річного іноземця та його 27-річного племінника.
Постраждалих катували праскою, жорстоко били, погрожували їм вбивством і тиснули на них психологічно.
Там чином порушники змусили віддати їм понад 600 тисяч євро і 6 квартир в елітних районах Одеси.
Сьогодні, 13 квітня, поліцейські звільнили заручників і затримали двох фігурантів.
Зараз копи проводять обшуки і шукають усіх причетних до злочину.
Нагадаємо, в Харкові поліція повідомила про підозру чотирьом зловмисникам, які катували чоловіка.
Крім того, у Миколаївській області шістьох поліцейських підозрюють у катуваннях чоловіка. Вони змусили чоловіка голим віджиматися і побили.
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