Били і обпалювали праскою: в Одеській області банда два місяці катувала іноземців (фото і відео)

Банда викрала двох чоловіків і катувала їх, щоб отримати гроші і квартири, під час спецоперації постраждалих звільнили

В Одеській області поліцейські врятували двох громадян Греції, яких викрали, тримали в заручниках і катували протягом декількох місяців. Двох підозрюваних вже зловили.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

За даними копів, вони два місяці утримували 55-річного іноземця та його 27-річного племінника.

Постраждалих катували праскою, жорстоко били, погрожували їм вбивством і тиснули на них психологічно.

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Там чином порушники змусили віддати їм понад 600 тисяч євро і 6 квартир в елітних районах Одеси.

Сьогодні, 13 квітня, поліцейські звільнили заручників і затримали двох фігурантів.

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Зараз копи проводять обшуки і шукають усіх причетних до злочину.

Нагадаємо, в Харкові поліція повідомила про підозру чотирьом зловмисникам, які катували чоловіка.

Крім того, у Миколаївській області шістьох поліцейських підозрюють у катуваннях чоловіка. Вони змусили чоловіка голим віджиматися і побили.

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