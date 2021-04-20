Понад сто постраждалих: в Одеській області ліквідували канал торгівлі людьми (фото, відео)

В Одеській області банда оформляла українців біженцями у Франції і забирала всі їх компенсації – як ліквідували схему – фото і відео

В Одеській області прикордонники ліквідували канал торгівлі людьми. Порушники відправляли людей до Франції як біженців і відбирали їх компенсацію.

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Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Порушники вербували українців з низьким соціальним рівнем життя. Їм пропонували "подорож по Європі" з можливістю отримати 200-300 євро на кишенькові витрати.

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У Франції у жертв відбирали у документи і погрожували проблемами з законом. Від них вимагали оформити закордоном статус біженця. Адже за законом їм виплачують дев'ять місяців по 300 євро компенсації. Угруповання відбирало банківські карти, забирало все гроші і тільки тоді дозволяло виїхати додому.

Попередньо, постраждали понад сто людей. Правоохоронці провели близько 50 обшуків і затримали вісім фігурантів у різних містах і країнах.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали 53-річну жінку, яка продала свого малолітнього сина для жебракування.

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Крім того, у Харкові затримали 33-річну жінку, яка відправляла на Мальту дівчат для сексуальної експлуатації.

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