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"Буде залишати фракцію". У партії відреагували на п'яну їзду слуги народу в Одесі

29 червня 2021 18:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Олександр Корнієнко сказав, що все повинно бути в рамках закону і Васильковський понесе покарання, якщо провину доведуть

Народний депутат України Ігор Васильковський покине партію "Слуга народу", якщо доведуть, що чиновник дійсно їздив п'яним за кермом.

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Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише "Уніан".

"Що стосується Васильковського, усе повинно бути в рамках закону. У нас немає недоторканних – ми це неодноразово показували", – зазначив Корнієнко.

Чиновник додав, якщо правоохоронці доведуть, що Васильковський був за кермом у стані сп'яніння, то "він буде тоді залишати фракцію".

Як повідомлялося раніше, в Одесі патрульні зупинили Васильковського, але він відмовився проходити тест і здавати аналізи. На місце нібито виїжджав начальник патрульної поліції області – "щоб все правильно оформили".

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Нагадаємо, у "Слузі народу" вимагають відставки глави ОТГ в Київській області, якого спіймали на хабарі.

Раніше ми повідомляли, що 1 березня народний депутат Олександр Дубинський у Львівській області потрапив у ДТП .

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