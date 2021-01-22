Мав проблеми з наркотиками та працював в готелі: нові факти про одеського головоріза

Одеський головоріз, який відтяв голову рідному батьку та зарізав друга, мав проблеми з наркотиками, через що його не раз звільняли з роботи.

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Кореспонденти "Сьогодні" навідались до місць, де працював патрач та розпитали про нього сусідів.

За словами мешканців будинку, квартира була орендованою, тому сусідів бачили не часто. У поштовій скриньці вбивці були платіжки, які явно давно не діставали. Й власниці помешкання тут не було теж давно.

За інформацією джерел "Сьогодні" – головоріз працював у одному з готелів Одеси, в самісінькому центрі міста. Там цього не підтвердили, але й не спростували.

Як все сталося – слідчим розповів сам одеський патрач. Його затримали в квартирі, на місці вбивства – в його руках була відрізана голова батька, на одязі нутрощі. Він заявив, що він є Бог, нікому не поклоняється, а вбивство вчинив заради ритуалу.

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Однак до поліцейського авто 30-ти річного убивцю саджали силоміць.

Наразі слідчі клопчуть про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Відео: Сьогодні

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