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Ціни на житло в Одесі: квартири на вторинному ринку подорожчали – вартість

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 жовтня, 07:00
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Поки ціни в місті впали тільки на 4-кімнатні квартири
Ріелтори проаналізували квартири, які виставили на продаж
Ріелтори проаналізували квартири, які виставили на продаж / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі ціни на вторинному ринку виросли в середньому на 1,4%. Вартість подорожчала з 1017 до 1031 доларів за метр квадратний.

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України спільно з геоінформаційним порталом "Увекон".

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Ціни на квартири

  • 1-кімнатні квартири подорожчали на 1,7% (з 1031 дол/м2 по 1048 дол/м2),
  • 2-кімнатні – на 1,7% (з 994 дол/м2 по 1011 дол/м2),
  • 3-кімнатні – на 1% (з 1003 дол/м2 по 1014 дол/м2),
  • 4-кімнатні зменшилися в ціні на 0,2% (з 1097 дол/м2 по 1094 дол/м2).

Були проаналізовані 52 522 виставлених на продаж квартир – загальна площу 3 404 997 м2.

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Які приватні будинки в Україні різко подорожчали

За останні три місяці вартість приватних будинків в передмісті Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Львова зросла на 3-5%. Найбільше подорожчання спостерігалося в сегменті будинків площею до 150 м2, розташованих на відстані до 20 км від міста.

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"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання їхньої вартості. На цей момент попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", – розповів президент АСНУ Юрій Піта.

За його словами, з другої половини 2021 року помітна ще одна важлива тенденція: попит на приватні будинки поступово скорочується. Так, з липня по вересень кількість потенційних покупців зменшилася на 10%.

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