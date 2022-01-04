Дивом вижили. На Одеській трасі кілька разів перекинулося авто із родиною (фото)

Поліція Одеської області з'ясовує деталі ДТП із трьома постраждалими – "Сьогодні" дізналися, що відомо на цей момент

На трасі Київ - Одеса машина влетіла у відбійник / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області, де раніше зіткнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль, на трасі "Київ – Одеса" у ДТП потрапила сім'я з дитиною. Їхнє авто врізалося у відбійник і кілька разів перевернулося.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Аварія сталася увечері 3 січня біля селища Радісне у Березівському районі. У машині Volkswagen була сім'я – 39-річний водій, його 37-річна дружина та 4-річна дочка.

За даними поліції, чоловік не впорався з керуванням, авто зіштовхнулося з відбійником і кілька разів перекинулося.

Авто, швидше за все, вже не підлягає відновленню. Фото Нацполіції

Як повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Одеської області, незважаючи на те, що автомобіль перекинувся кілька разів, пасажири вижили. Їх доправили до лікарні з різними травмами

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"Вони отримали травми, які не несуть загрози життю", – сказала речник поліції Одеської області Любов Гордієвська.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП: