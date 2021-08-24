День Незалежності в Одесі. Як пройшов військовий парад і Марш захисників – фото і відео

Учасники маршу йшли по місту з величезним прапором України, а біля пляжу "Ланжерон" показали бойові кораблі, катери військово-морських сил і морської охорони

В Одесі пройшло святкування Дня Незалежності України. Колаж "Сегодня"

В Одесі 24 серпня пройшов морський парад і Марш захисників України, присвячені Дню незалежності України. У марші взяли участь кілька сотень жителів Одеси.

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Про це повідомляє "Думська".

Марш захисників України

У марші брали участь військовослужбовці, учасники російсько-української війни, активісти ветеранських та патріотичних організацій. Вони пронесли прапор України від Оперного театру до скверу Небесної Сотні біля ОДА на проспекті Шевченка.

Учасники несли прапор по місту. Фото: "Думська"

У перших рядах маршу за великими плакатами "З Днем незалежності, Україно!" і "Україна або смерть" матері, родичі і друзі загиблих захисників України несли їхні портрети.

Люди з портретами загиблих бійців. Фото: "Думська"

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Як пройшов морський парад

Урочисте проходження бойових кораблів пройшло біля міського пляжу "Ланжерон". Серед учасників – бойові кораблі, катери військово-морських сил і морської охорони.

На суші стояли тисячі глядачів. Прохід кораблів супроводжували оркестри частин та підрозділів силового відомства.

На березі зібралася цілий натовп глядачів. Фото з соцмереж

У небі в цей час пролетіла морська авіація і судна Повітряних сил ЗСУ. Пілоти виконували в небі фігури пілотажу.

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Також у параді брали участь кораблі та катери країн-партнерів, Державної прикордонної служби України і яхти Одеської обласної федерації вітрильного спорту.

Як пройшов парад у столиці

У Києві з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня пройшов святковий парад. Сьогодні 52 українських літаки та гелікоптери злетіли в небо над столицею, у тому числі і найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія".

Усього в заході взяли участь більше 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

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