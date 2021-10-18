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До +17 градусів і сонячно. Синоптики порадували прогнозом в Одесі

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 жовтня, 07:00
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Синоптики Укргідрометцентру опублікували прогноз погоди в Одесі на 18 жовтня – що зміниться
Посеред осені в Україні загляне тепло і сонце. Колаж "Сьогодні"
Посеред осені в Україні загляне тепло і сонце. Колаж "Сьогодні"

В Одесі та області в понеділок, 18 жовтня, синоптики прогнозують відносно теплу і суху погоду.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, сьогодні температура повітря в області складе 14-17 градусів тепла. В Одесі буде 14-16 градусів. При цьому вночі очікуються заморозки до 9 градусів нижче нуля.

Крім того, в Одеській області буде сухо з мінливою хмарністю, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Одесі 18 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві склала +13,6 градуси, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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