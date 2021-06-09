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Довели дітей. В Одесі через недбалість батьків померла їхня дочка, а син відстає у розвитку

9 червня 2021 19:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Подружжя не раз мало проблеми з законом через невиконання батьківських обов'язків – як їх покарають цього разу

В Одесі сімейну пару підозрюють у невиконанні обов'язків по догляду за дітьми. Одна їхня дитина померла, а інша почала відставати в розвитку.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

8-місячна дівчинка померла від бронхопневмонії. Батьки немовляти, 33-річний чоловік і 26-річна жінка, не подбали про повноцінне лікування доньки.

За даними поліції, чоловік і жінка довели свій будинок до непридатного для життя стану. Старший син не отримує належного харчування, уваги і догляду. Через це він почав відставати в розвитку. Хлопчика вилучили з сім'ї в дитячий заклад, тепер з ним працюють фахівці.

Щоб довести недбалість пари, знадобилося кілька місяців. Для цього провели судово-медичні, психолого-психіатричні та комісійні експертизи.

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Зазначається, що батьків не раз притягували до адміністративної відповідальності за поганий догляд за дітьми. Подружжю вже повідомили про підозру, їм загрожує п'яти років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про запобіжний захід.

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Раніше ми повідомляли, що в Херсонській області троє дітей жили в безладі і без їжі в будинку.

Крім того, у Черкасах дитина мало не випала з вікна. Мати була на інтимній "роботі" і повернулася під кайфом.

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