Довели дітей. В Одесі через недбалість батьків померла їхня дочка, а син відстає у розвитку

Подружжя не раз мало проблеми з законом через невиконання батьківських обов'язків – як їх покарають цього разу

В Одесі сімейну пару підозрюють у невиконанні обов'язків по догляду за дітьми. Одна їхня дитина померла, а інша почала відставати в розвитку.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

8-місячна дівчинка померла від бронхопневмонії. Батьки немовляти, 33-річний чоловік і 26-річна жінка, не подбали про повноцінне лікування доньки.

За даними поліції, чоловік і жінка довели свій будинок до непридатного для життя стану. Старший син не отримує належного харчування, уваги і догляду. Через це він почав відставати в розвитку. Хлопчика вилучили з сім'ї в дитячий заклад, тепер з ним працюють фахівці.

Щоб довести недбалість пари, знадобилося кілька місяців. Для цього провели судово-медичні, психолого-психіатричні та комісійні експертизи.

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Зазначається, що батьків не раз притягували до адміністративної відповідальності за поганий догляд за дітьми. Подружжю вже повідомили про підозру, їм загрожує п'яти років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про запобіжний захід.

Раніше ми повідомляли, що в Херсонській області троє дітей жили в безладі і без їжі в будинку.

Крім того, у Черкасах дитина мало не випала з вікна. Мати була на інтимній "роботі" і повернулася під кайфом.

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