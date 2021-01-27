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ДТП, знеструмлені будинки і повалені дерева: на Одещині вирує негода (фото і відео)

27 січня, 13:28

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Одесі оголосили помаранчевий рівень небезпеки

В Одеській області сьогодні, 27 січня, розпочався справжній снігопад. Однак через негоду також сталося багато неприємностей: ДТП, знеструмлені будинки і повалені дерева.

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"Сьогодні" зібрали фото і відео з соцмереж, що відбувається зараз в області.

/ Фото: Мария Дмитренко, Сьогодні

Через погіршення погоди в Одесі оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

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/ Фото: Мария Дмитренко, Сьогодні

До обіду вже випало 42 мм снігу, це середньомісячна норма опадів. У найближчі три години очікується до 50 мм снігу. Тобто за добу в місті випаде навіть більше місячної норми.

Через снігопад без світла залишилися 43 населених пункти. Найбільше постраждали в Роздільнянському, Одеському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах. Поломки усувають 89 оперативно-виїзні бригади (282 енергетики і 110 одиниць техніки).

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За даними мерії, з 5 години ранку дороги Одеси чистять за 17 маршрутах 98 машин спецтехніки.

З 9:30 оголошено заборону на в'їзд у місто великовантажним автомобілям. Людей просять без нагальної потреби не виїжджати на авто і не залишати їх уздовж доріг.

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Разом зі снігом до Одеси прийшов і деревопад. Гілки і дерева падають на проїзну частину.

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Тільки станом на 9 ранку повалено 59 дерев і зафіксовано 16 обривів електромереж.

Крім того, одне дерево впало прямо на дроти трамваїв. Через це на вулиці Пантелеймонівській цей транспорт стоїть.

Через сніг деякі авто втрачають управління. Так, у Мережу потрапило відео як авто буквально почало кружляти на перехресті, ледь не потрапивши в ДТП.

Втім, перші дорожні аварії вже є. На трасі Одеса – Южне водій злетів з дороги в кювет. У результаті авто перевернулося на бік.

Нагадаємо, ми писали, що погода в Україні продовжує погіршуватися, рятувальники оголосили штормове попередження.

Крім того, раніше "Сьогодні" показували, що накоїла негода в Києві.

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ДТП Одеса вітер негода Одеська область знеструмлені
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