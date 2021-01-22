Думав, що виконує накази: в Одесі розкаявся підозрюваний у вбивстві батька і знайомого

В Одесі підозрюваний у жорстокому вбивстві свого батька і знайомого Дмитро Пономаренко зізнався в скоєному. Зараз суд обирає йому запобіжний захід. Прокуратура наполягає помістити його в СІЗО на два місяці без права вийти під заставу.

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Про це повідомляють "Сьогодні".

"Я вчинив убивство свого батька. Я був під впливом усього і подій і зараз розумію, що на мене прицілені всі погляди. Що і тоді ж, коли я проходив по життєвому шляху. Я з дитинства так вважав. Для того щоб мене підтримати, зробити особистістю а не відомим, я подумав, що я можу його батька собою, своєю присутністю, своїми діями", – сказав він.

Також Пономаренко розповів, що "запевнив себе що може вбити".

/ Фото: Сьогодні

"Це все самонакрут мій. Був ритуал, у якому я сам себе переконував. Що всі навколо спостерігають за мною і я за всіма. Що я виконую і ваші накази у тому числі", – додав підозрюваний.

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Також на запитання журналіста про те, чи зрозумів він, що не є богом, зловмисник відповів так: " Я зрозумів що всі ми про це пам'ятаємо і забуваємо. Я каюсь у скоєному".

/ Фото: Сьогодні

Нагадаємо, чоловік зустрів поліцейських, тримаючи в руках голову загиблого батька, і заявив, що "він бог, якому не поклоняються".

Також ми писали, що говорять про одесита Дмитра Пономаренко.

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Відео: Сьогодні

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