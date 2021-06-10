Двоє суддів у справі Стерненко "про один патрон" подали у відставку

Двоє з трьох суддів Одеського апеляційного суду, які приймали останнє рішення стосовно активістів Сергія Стерненко і Руслана Демчука у справі про напад і викрадення керівника одеського відділення партії "Батьківщина" Сергія Щербича, подали у відставку.
Про це свідчить порядок денний у Вищій раді правосуддя у четвер, 10 червня.
Йдеться про суддів Альбіну Кадегроб і Вадима Прибілова. На сьогодні заплановано розгляд матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
Альбіна Кадегроб і Вадим Прибілов (на фото – праворуч) пішли у відставку. Фото: Сергій Стерненко Facebook
У свою чергу Стерненко висловив припущення на своїй сторінці в Facebook, що ці відставки пов'язані з великим тиском на суддів.
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"Фактично моя справа для них була чи не останньою. Мабуть, від них вимагали мене ув‘язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше (рік умовно за 1 патрон) вирішили піти. Цікава ситуація" , – написав активіст.
Нагадаємо, 23 лютого суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з часткової конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича. Спочатку його відправили в СІЗО, але вже на початку квітня йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.
Пізніше Одеський апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції стосовно активіста Сергія Стерненко і замість 7 років і 3 місяців в'язниці дав йому рік умовного терміну.
А нещодавно в Одесі здійснювали замах на життя глави суду, у якому винесли вирок активістові.
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