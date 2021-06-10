Русский
$ 27,09
33,02
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Двоє суддів у справі Стерненко "про один патрон" подали у відставку

10 червня 2021 16:07

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Сам активіст припустив, що відставки пов'язані з тиском на суддів – подробиці

Двоє з трьох суддів Одеського апеляційного суду, які приймали останнє рішення стосовно активістів Сергія Стерненко і Руслана Демчука у справі про напад і викрадення керівника одеського відділення партії "Батьківщина" Сергія Щербича, подали у відставку.

Реклама

Про це свідчить порядок денний у Вищій раді правосуддя у четвер, 10 червня.

Йдеться про суддів Альбіну Кадегроб і Вадима Прибілова. На сьогодні заплановано розгляд матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Альбіна Кадегроб і Вадим Прибілов (на фото – праворуч) пішли у відставку. Фото: Сергій Стерненко Facebook

Альбіна Кадегроб і Вадим Прибілов (на фото – праворуч) пішли у відставку. Фото: Сергій Стерненко Facebook

Реклама

У свою чергу Стерненко висловив припущення на своїй сторінці в Facebook, що ці відставки пов'язані з великим тиском на суддів.

Читайте також: "Мене засудили за один патрон, але у мене їх 860". Чому суд змінив вирок Стерненко

<esi:include src="https://www.segodnya.ua/ua/_block/esi/article.block.service.list/%257B%2522skin%2522%253A%2522%2522%252C%2522items_count%2522%253A1%252C%2522show_paginator%2522%253Afalse%252C%2522category%2522%253A3842%252C%2522use_secondary_category%2522%253Atrue%252C%2522article_type%2522%253A4%252C%2522list_type%2522%253A%2522ArticleBundle%253ABlock%253Atrend_in_text.html.twig%2522%257D" onerror="continue" />

"Фактично моя справа для них була чи не останньою. Мабуть, від них вимагали мене ув‘язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше (рік умовно за 1 патрон) вирішили піти. Цікава ситуація" , – написав активіст.

Нагадаємо, 23 лютого суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з часткової конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича. Спочатку його відправили в СІЗО, але вже на початку квітня йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Пізніше Одеський апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції стосовно активіста Сергія Стерненко і замість 7 років і 3 місяців в'язниці дав йому рік умовного терміну.

Реклама

А нещодавно в Одесі здійснювали замах на життя глави суду, у якому винесли вирок активістові.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасов отримав 15 років в'язниці замість довічного
Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасов отримав 15 років в'язниці замість довічногоОдеса
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реально
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реальноЕкономіка
В Одесі дельфін вкусив хлопчика: хто винен – дитина чи тварина (відео)
В Одесі дельфін вкусив хлопчика: хто винен – дитина чи тварина (відео)Одеса
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)Одеса
В Одесі трьох пацієнтів психлікарні, які не ходять, викинули на кладовище – не залишили навіть води (відео)
В Одесі трьох пацієнтів психлікарні, які не ходять, викинули на кладовище – не залишили навіть води (відео)Одеса
Вийшов з дому і не повернувся – як зник співробітник ДПСУ в Одесі
Вийшов з дому і не повернувся – як зник співробітник ДПСУ в ОдесіОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти