Двоє суддів у справі Стерненко "про один патрон" подали у відставку

Сам активіст припустив, що відставки пов'язані з тиском на суддів – подробиці

Двоє з трьох суддів Одеського апеляційного суду, які приймали останнє рішення стосовно активістів Сергія Стерненко і Руслана Демчука у справі про напад і викрадення керівника одеського відділення партії "Батьківщина" Сергія Щербича, подали у відставку.

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Про це свідчить порядок денний у Вищій раді правосуддя у четвер, 10 червня.

Йдеться про суддів Альбіну Кадегроб і Вадима Прибілова. На сьогодні заплановано розгляд матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Альбіна Кадегроб і Вадим Прибілов (на фото – праворуч) пішли у відставку. Фото: Сергій Стерненко Facebook

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У свою чергу Стерненко висловив припущення на своїй сторінці в Facebook, що ці відставки пов'язані з великим тиском на суддів.

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"Фактично моя справа для них була чи не останньою. Мабуть, від них вимагали мене ув‘язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше (рік умовно за 1 патрон) вирішили піти. Цікава ситуація" , – написав активіст.

Нагадаємо, 23 лютого суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з часткової конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича. Спочатку його відправили в СІЗО, але вже на початку квітня йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Пізніше Одеський апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції стосовно активіста Сергія Стерненко і замість 7 років і 3 місяців в'язниці дав йому рік умовного терміну.

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А нещодавно в Одесі здійснювали замах на життя глави суду, у якому винесли вирок активістові.

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