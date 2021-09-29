"Дядько накричав, я злякався". Підліток зізнався, що не підпалював будинок батька-одинака під Одесою

У поліції заявили, нібито дитина зізналася у підпалі, проте сам хлопчик каже, що просто злякався криків правоохоронця

У підпалі будинку в Одеській області звинувачують дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області один із хлопчиків, якого підозрюють у підпалі будинку багатодітного батька-одинака, зізнався, що не влаштовував пожежі. За словами дитини, на неї накричав поліцейський, він злякався і сказав, що був там поряд.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Вогонь швидко охопив майже весь будинок. Рятувальники вже гасили майже згарище та сусідній будинок. Того ж дня поліція затримала місцевих дітей. У підпалі запідозрили 9-річного Костю та 13-річного Дмитра.

"У присутності батьків зізналися, що розважалися, розбили вікна в будинку, проникли туди всередину і за допомогою ганчірки та сірників підпалили фіранку та диван в іншій кімнаті. Цей злочин є тяжким, покарання передбачено до 10 років позбавлення волі", – сказав заступник начальника Подільського управління поліції Сергій Чепель.

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Через молодий вік дітей можуть лише відправити до центру виховання. А батьків змусити відшкодувати збитки. А їх тут – на десятки тисяч гривень.

Один із хлопчиків зізнався – поліції збрехав

13-річний підозрюваний у підпалі ексклюзивно для "Сьогодні" розповів – поліції збрехав, будинок не підпалював.

Ми з хлопцями пішли, а там стояла пожежна, приїхала поліція, сказали, що це я підпалив. Потім у поліції на мене дядько накричав, я злякався, сказав, що теж там був", – заявив Дмитро.

Батько підлітка вірить у невинність сина, але якщо його провину доведуть – допоможе з ремонтом будинку. Хоча й сам у біді: улітку пішла з життя мати Дмитра.

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Другий можливий палій теж недавно втратив маму. Його батько спілкуватися із "Сьогодні" не захотів. При цьому постраждалий Вадим на підлітків не гнівається, бо каже, уже немає сил. Спочатку смерть дружини, потім хвороба сина, а тепер ще й хата згоріла.

Зараз односельці несуть Вадиму меблі та дитячий одяг. Поки що родина живе нарізно. Батько з молодшими – у літній кухні. Старші – у родичів. Чоловік мріє відновити будинок і все ж таки повернутися під рідний дах всією родиною.