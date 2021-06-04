Ледве трималася на ногах. По Одесі бродила п'яна жінка з немовлям (фото)

Жінка не могла нічого нормально пояснити правоохоронцям, її затримали і доставили у відділення поліції

В Одесі нетвереза жінка, ледь тримаючись на ногах, ходила по вулицях міста з немовлям на руках. Очевидців обурило те, що вона декілька разів падала і лаялася у бік перехожих, які, турбуючись за дитину, робили їй зауваження.

Реклама

Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції, інспектори миттєво прибули на місце виклику і побачили жінку з двомісячною дитиною на руках у безпорадному стані. Пояснити що-небудь вона була не в змозі і своєю поведінкою могла завдати шкоди дитині.

37-річну жінку з немовлям патрульні доставили у відділення поліції.

Жінку з немовлям патрульні доставили у відділення поліції. Фото: facebook.com/odesapolice

Реклама

Для встановлення стану здоров'я інспектори викликали швидку допомогу, а жінку з явними ознаками алкогольного сп'яніння передали співробітникам ювенальної превенції.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області троє дітей жили в бардаку і без їжі в будинку.

Також нагадаємо, в Одесі троє дітей жили в жахливих умовах. Батьки закрили їх в квартирі і пішли, діти просили допомоги у перехожих через вікно.

Все, що відбувалося в країні і світі сьогодні, – дивіться в нашому випуску.