Фото дня. Як виглядала Одеса багато років тому

У Мережі користувачі діляться старими знімками Одеси. На кадрах можна побачити різні періоди життя міста. Навіть у роки Другої Світової війни.
Атмосферними фотографіями міста 048.ua.
На ньому – Рішельєвська вулиця від Оперного театру. Будівлі зліва вже не існує, вона була зруйнована в роки Другої світової війни.
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А ось Соборна площа із дзвіницею кафедрального собору та пам'ятником князю Воронцову.
Одеський Пересип трохи більше ста років тому.
А це фото було зроблено з дому Папудової, що на Преображенській.
На фото – вхідна арка парку ім. Шевченка.