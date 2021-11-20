Фото дня. Як виглядала Одеса багато років тому

На знімках є будинки, які постраждали після війни та їх вже немає

Як із віком змінювалася Одеса / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі користувачі діляться старими знімками Одеси. На кадрах можна побачити різні періоди життя міста. Навіть у роки Другої Світової війни.

Атмосферними фотографіями міста 048.ua.

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На ньому – Рішельєвська вулиця від Оперного театру. Будівлі зліва вже не існує, вона була зруйнована в роки Другої світової війни.

Найстаріший знімок збірки датується 1887 роком / Фото: 048.ua

А ось Соборна площа із дзвіницею кафедрального собору та пам'ятником князю Воронцову.

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Це також знімок 1887 року / Фото: 048.ua

Одеський Пересип трохи більше ста років тому.

Так виглядав Пересип / Фото: 048.ua

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А це фото було зроблено з дому Папудової, що на Преображенській.

У ХІХ столітті це був найвищий житловий будинок в Одесі / Фото: 048.ua

На фото – вхідна арка парку ім. Шевченка.

Так виглядав вхід а парк / Фото: 048.ua

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