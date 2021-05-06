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ДБР почало розслідування загибелі прикордонника на Одещині

6 травня, 21:12

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Зниклого безвісти в результаті аварії човна Держприкордонслужби прикордонника 6 травня знайшли мертвим

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування загибелі прикордонника в результаті події з моторним човном Держприкордонслужби на озері Тудорове в Одеській області 5 травня.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Розслідування територіального управління ДБР у Миколаєві ведеться за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна і його технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів. Призначена низка експертиз.

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У результаті проведення невідкладних слідчих дій встановлено, що човен з прикордонниками на озері Тудорове в Біляївському районі Одеської області перекинулася під час інспектування акваторії. У ньому перебувало четверо прикордонників, трьом вдалося дістатися суші, четвертий зник безвісти.

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6 травня 2021 року співробітники аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС в Одеській області знайшли тіло зниклого офіцера.

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