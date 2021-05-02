Річниця подій 2-го травня в Одесі: Куликове поле і Соборну площу контролюють правоохоронці

Сьогодні виповнюється сім років з дня страшної трагедії в Одесі, коли марш за єдність України, після серії провокацій, переріс у вуличні зіткнення

В Одесі понад 2600 правоохоронців взяли під охорону місця, де сьогодні проходитимуть заходи в пам'ять про події та жертв 2 травня 2014 року. Йдеться, зокрема, про Куликове поле і Соборну площу.

Реклама

Реклама

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, вибухотехніки перевірили територію на наявність небезпечних предметів.

На Куликовому полі, з боку Італійського бульвару і на перетині Канатної і Пироговської, встановили так звані "фільтраційні пункти", де відвідувачів перевіряють на наявність небезпечних і заборонених предметів.

Реклама

Біля обох площ обмежено рух автотранспорту.

Реклама

Зараз там несуть службу посилені наряди поліцейських і нацгвардійців, які стежать за громадським порядком.

Крім того, сьогодні, 2 травня, буде тимчасово обмежено рух автотранспорту на вулицях:

вул. Середньофонтанська (від вул. Пироговській до Італійського бульвару);

Італійський бульвар (від вул. Середньофонтанській до вул. Канатній);

вул. Канатна (від Італійського бульвару до вул. Пироговській);

вул. Пироговська (від вул. Канатній до вул. Середньофонтанській);

вул. Преображенська (від вул. Буніна до вул. Дерибасівської);

Соборна площа (від вул. Преображенської до вул. Садової);

вул. Садова (від Соборної площі до вул. Преображенської).

Нагадаємо, 2 травня виповнюється п'ять років з дня страшної трагедії в Одесі, коли марш за єдність України після серії провокацій переріс у вуличні зіткнення між проукраїнськими і проросійськими активістами. Закінчилися вони пожежею в Будинку профспілок на Куликовому полі, де розташовувався табір так званого Антимайдану. Тоді загинуло 48 осіб, постраждали близько 300.

Зазначимо, наразі щодо подій 2 травня 19 осіб виправдали, розгляд ще десятка справ досі триває..

Як заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, в Україні не провели ефективного розслідування подій в Одесі 2 травня 2014 року. В ООН вважають, що розслідування є вибірковим і упередженим.