Голодні просили допомоги через кватирку: в Одесі троє дітей жили в жахливих умовах (фото)

Стан дітей запущений, у молодшої дівчинки були рани на шиї і під оком, її передали медикам. Батьків забрали у відділення поліції

В Одесі в Приморському районі троє дітей жили в жахливих умовах. Батьки закрили їх у квартирі і пішли, діти просили допомоги у перехожих через вікно.

Реклама

Про це повідомила керівник міської служби у справах дітей Юлія Никандровие в Facebook.

Вона розповіла, що про інцидент їй повідомили по телефону, Нікандрова викликала поліцію. Як з'ясувалося, двоє дітей вибралися у вікно квартири і стали просити допомоги у сусідів. Голодних і переляканих малюків витягли через кватирку.

Реклама

По дорозі до райвідділу поліції зустріли і горе-батьків з третьою дитиною. Їх доставили у відділення.

Реклама

"Стан усіх дітей запущений. У молодшої дівчинки рани на шиї і під оком. На місце прибули медики. У будинку, де проживали діти, пекло. Це поки всі подробиці ... За минулий тиждень тільки у Приморському районі ми врятували 17 дітей", – написала Нікандрова.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Маріуполі горе-мати покинула 2-річну дитину.

Крім того, у Харківській області двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці.