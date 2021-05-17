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Голодні просили допомоги через кватирку: в Одесі троє дітей жили в жахливих умовах (фото)

17 травня, 08:58

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Стан дітей запущений, у молодшої дівчинки були рани на шиї і під оком, її передали медикам. Батьків забрали у відділення поліції

В Одесі в Приморському районі троє дітей жили в жахливих умовах. Батьки закрили їх у квартирі і пішли, діти просили допомоги у перехожих через вікно.

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Про це повідомила керівник міської служби у справах дітей Юлія Никандровие в Facebook.

Вона розповіла, що про інцидент їй повідомили по телефону, Нікандрова викликала поліцію. Як з'ясувалося, двоє дітей вибралися у вікно квартири і стали просити допомоги у сусідів. Голодних і переляканих малюків витягли через кватирку.

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По дорозі до райвідділу поліції зустріли і горе-батьків з третьою дитиною. Їх доставили у відділення.

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"Стан усіх дітей запущений. У молодшої дівчинки рани на шиї і під оком. На місце прибули медики. У будинку, де проживали діти, пекло. Це поки всі подробиці ... За минулий тиждень тільки у Приморському районі ми врятували 17 дітей", – написала Нікандрова.

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Нагадаємо, раніше в Маріуполі горе-мати покинула 2-річну дитину.

Крім того, у Харківській області двох хлопчиків знайшли голодними і брудними на вулиці.

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