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Хотів відновити відносини. В Одесі азіат порізав колишню дівчину та її колегу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
13 жовтня, 15:46
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Одеські поліцейські затримали 33-річного вихідця з Південної Азії
В Одесі зловили азіата, який порізав колишню дівчину та її колегу
В Одесі зловили азіата, який порізав колишню дівчину та її колегу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі на вулиці Катериненській 33-річний виходець з Південної Азії завдав ножові поранення своїй колишній дівчині і її колезі. Інцидент стався на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Дочекавшись, коли дівчина вийде з роботи, 33-річний зловмисник почав вимагати від неї відновити стосунки, а почувши відмову, схопив за одяг і став штовхати. За містянку заступився її колега, який був свідком конфлікту. В ході сутички іноземець кинувся на обох з ножем" , – йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізували: 29-річного знайомого з проникаючими пораненнями грудей, черевної порожнини і порізом шиї, а 21-річну дівчину з порізами шиї і рук.

Зловмисника розшукали через кілька днів. Відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від п'яти до восьми років в'язниці.

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У Вінницькій області 16-річна дівчинка вбила маму

9 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про зникнення 35-річної жінки. Поліцейські під час проведення пошуків знайшли зниклу в колодязі.

Потерпіла загинула від численних ножових поранень. У злочині запідозрили і затримали її 16-річну дочку. Неповнолітню помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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Що кажуть в поліції?

Як виявилося, жертву розшукали із залученням кінологічної служби. При обстеженні території правоохоронці натрапили на сліди крові біля колодязя центрального водопостачання сусіднього недобудованого будинку. Всередині виявили тіло зниклої жінки, присипане камінням і старим одягом.

В результаті на підставі зібраних доказів під підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину потрапила неповнолітня дочка загиблої.

Між мамою і дочкою відбулася сварка

За попередньою інформацією, під час сварки на кухні 16-річна дівчинка завдала матері близько 30 ножових поранень. Після цього вона на тачці вивезла тіло вбитої на територію нежилого будинку та кинула його в колодязь.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисниця прибрала в будинку, сховала свій закривавлений одяг і знаряддя вбивства – кухонний ніж.

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