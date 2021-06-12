Вистачило 15 хвилин: в Одесі злива затопила центр міста (відео)

Потоки води перетворили вулиці на річки, а машини тонуть у калюжах – в місті вже працює спецтехніка

У суботу, 12 червня, пройшла потужна злива. Вона тривала всього 15 хвилин, але встигла затопити вулиці міста.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Ливнівки не впоралися з таким навантаженням через що затопило кілька центральних вулиць в центрі міста. Серед них Балківська, Середньофонтанська, Приморська і Мельницька.

Автомобілі практично тонуть в калюжах, а на Середньофонтанській течуть потоки води.

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"У місцях масового скупчення води працює спецтехніка КП" Міські дороги", – повідомили в мерії, передає "Думська".

У міськраді вже повідомили, що в місті випало 28 міліметрів опадів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді.