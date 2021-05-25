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З 62 вижили менше половини. В одеській квартирі кошенят морили голодом (відео)

25 травня, 12:39

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Шкуродерам за жорстоке поводження з тваринами загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі – подробиці НП

В одеській квартирі кошенят, яких віддавали господарям для подальшого продажу на ринку, морили голодом і не давали їм воду, внаслідок чого з 62 тварин померло більше половини.

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ольга Солом'яна, загиблі тварини були розкидані по всій квартирі – у клітках, лотках і на підлозі.

Відео: Сьогодні

Господарі будинку планували продати їх на місцевому ринку. Живих кошенят забрали волонтери і відвезли до ветеринарів. Там їх нагодували і виходили.

Раніше ми повідомляли, що у Києві кішку і кошенят викинули з вікна висотки. НП сталася в висотному будинку по вулиці Бальзака.

Також нагадаємо, у Полтавській області чоловік знущався над кішкою. Він обмотував її мотузкою і підвішував з вікна.

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