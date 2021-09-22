Через буллінг школяр підпалив церкву в Одеській області

Так хлопець хотів помститися однокласнику

Школяр підпалив церкву / Колаж "Сьогодні"

Через буллінг 12-річний хлопчик підпалив церкву в Одеській області. Вогонь загасили місцеві жителі.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

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Підліток зізнався в скоєному і пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласнику, який постійно над ним знущався.

Хлопчик ще не може нести кримінальну відповідальність через вік. На його батьків поліцейські склали протокол. Також вони перевіряють інформацію про можливе Буллінг в школі серед підлітків.

Що таке "буллінг"?

буллінг – це цькування, агресивне переслідування одного або кількох членів колективу (найчастіше, шкільного або студентського). Буллінг буває як психологічним, так і фізичним.

Як розпізнати буллінг?

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