Побиття ветерана АТО через парковку в Одесі: підозрюваного відправили під домашній арешт

В Одесі Ованеса Киракосяна, підозрюваного в побитті ветерана АТО Євгена Кучинського, відправили на один місяць під цілодобовий домашній арешт.

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Таке рішення сьогодні прийняв Комінтернівський районний суд Одеської області, пише "Думська".

Сьогодні в суді були присутні інші ветерани АТО і небайдужі одесити. Багато з них приходили на акцію протесту під офіс компанії на наступний день після побиття ветерана.

/ Фото: Думська

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Зазначається, що на опублікованому в Мережі відео було видно, як лежачого на асфальті Кучинського била людина у чорній куртці. Ним виявився Ованес Киракосян, який є рідним братом керівника охоронної компанії Нарека Киракосяна.

Євген Кучинський – майор запасу, захищав Україну в рядах 28-ї окремої механізованої бригади, один із засновників ГО "Асоціація учасників антитерористичної операції Одеської області".

Нагадаємо, раніше копи жорстоко побили ветерана АТО в Одеській області.

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