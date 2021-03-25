Побиття ветерана АТО через парковку в Одесі: підозрюваного відправили під домашній арешт

В Одесі Ованеса Киракосяна, підозрюваного в побитті ветерана АТО Євгена Кучинського, відправили на один місяць під цілодобовий домашній арешт.
Таке рішення сьогодні прийняв Комінтернівський районний суд Одеської області, пише "Думська".
Сьогодні в суді були присутні інші ветерани АТО і небайдужі одесити. Багато з них приходили на акцію протесту під офіс компанії на наступний день після побиття ветерана.
Зазначається, що на опублікованому в Мережі відео було видно, як лежачого на асфальті Кучинського била людина у чорній куртці. Ним виявився Ованес Киракосян, який є рідним братом керівника охоронної компанії Нарека Киракосяна.
Євген Кучинський – майор запасу, захищав Україну в рядах 28-ї окремої механізованої бригади, один із засновників ГО "Асоціація учасників антитерористичної операції Одеської області".
Нагадаємо, раніше копи жорстоко побили ветерана АТО в Одеській області.
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