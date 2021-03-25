Русский
$ 27,87
32,94
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Побиття ветерана АТО через парковку в Одесі: підозрюваного відправили під домашній арешт

25 березня, 17:05

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На суд прийшли небайдужі місцеві жителі

В Одесі Ованеса Киракосяна, підозрюваного в побитті ветерана АТО Євгена Кучинського, відправили на один місяць під цілодобовий домашній арешт.

Реклама

Таке рішення сьогодні прийняв Комінтернівський районний суд Одеської області, пише "Думська".

Сьогодні в суді були присутні інші ветерани АТО і небайдужі одесити. Багато з них приходили на акцію протесту під офіс компанії на наступний день після побиття ветерана.

/ Фото: Думська

В тренді
В окупованій Горлівці помітили танки: відео
Реклама

Зазначається, що на опублікованому в Мережі відео було видно, як лежачого на асфальті Кучинського била людина у чорній куртці. Ним виявився Ованес Киракосян, який є рідним братом керівника охоронної компанії Нарека Киракосяна.

Євген Кучинський – майор запасу, захищав Україну в рядах 28-ї окремої механізованої бригади, один із засновників ГО "Асоціація учасників антитерористичної операції Одеської області".

Нагадаємо, раніше копи жорстоко побили ветерана АТО в Одеській області.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Одеса суд побиття домашній арешт ветеран АТО
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Червоні зони" карантину закриють для транспорту? Як ходитимуть поїздиТранспорт
Припаркувався на місці начальника: в Одесі працівники охоронної фірми побили ветерана АТО (фото і відео)
Припаркувався на місці начальника: в Одесі працівники охоронної фірми побили ветерана АТО (фото і відео)Одеса
Одеса в
Одеса в "червоній зоні" карантину: чи введуть жорсткі обмеженняОдеса
Раптово знепритомніла. В Одеській області померла вакцинована від COVID-19 військова
Раптово знепритомніла. В Одеській області померла вакцинована від COVID-19 військоваОдеса
Смерть військової після щеплення від COVID-19: судмедексперти не виявив тромбів
Смерть військової після щеплення від COVID-19: судмедексперти не виявив тромбівУкраїна
Відсутність дистанції і масок: в одеському нічному клубі
Відсутність дистанції і масок: в одеському нічному клубі "забили" на карантин (відео)Одеса

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти