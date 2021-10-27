Як довго в Одесі протримається тепло – свіжий прогноз від синоптиків (карта)

Завтра, 28 жовтня, в Одесі максимальна температура повітрябуде 16 градусів тепла. Вночі мороз синоптики не обіцяють.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень у місті буде від 14 до 16 градусів тепла. Небо вкриють хмари, але опадів не буде.
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Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 2 до 4 градусів тепла. Вітер західний 5-10 метрів за секунду.
Південь України перетвориться на пустелю?
2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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