Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна: фото
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Як святкують День захисників і захисниць в Одесі – фото

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
14 жовтня, 12:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З 2014 року в Україні почали відзначати свято, присвячене захисникам країни
Святкування Дня захисників і захисниць України в Одесі / Колаж "Сегодня"
Святкування Дня захисників і захисниць України в Одесі / Колаж "Сегодня"

Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі з нагоди Дня захисників і захисниць Українивідбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку.

Про це пише міськрада Одеси.

Реклама

Деталі

Також на честь воїнів, які віддали своє життя за незалежність і цілісність України, відбувся молебень.

У заходах із вшанування пам'яті взяли участь ветерани АТО, керівники міста та області, міських районних адміністрацій, депутати, представники структурних підрозділів одеської мерії, а також різних родів військ Збройних сил України, відомчих і силових структур, громадськість.

День захисників і захисниць України в Одесі. Фото з сайту міськрада Одеси
День захисників і захисниць України в Одесі. Фото з сайту міськрада Одеси

Реклама

День захисників і захисниць України в Одесі. Фото з сайту міськрада Одеси
День захисників і захисниць України в Одесі. Фото з сайту міськрада Одеси

День захисників і захисниць України в Одесі. Фото з сайту міськрада Одеси
День захисників і захисниць України в Одесі. Фото з сайту міськрада Одеси

День захисників і захисниць України в Одесі. Фото з сайту міськрада Одеси
День захисників і захисниць України в Одесі. Фото з сайту міськрада Одеси

Реклама

День захисників і захисниць України в Одесі. Фото з сайту міськрада Одеси
День захисників і захисниць України в Одесі. Фото з сайту міськрада Одеси

День захисників і захисниць України: історія свята

З 2014 року в Україні, згідно з президентським указом, почало відзначатися свято, присвячене захисникам країни.

З метою декомунізації та відмови від радянських свят воно було перенесено з 23 лютого. І замість Дня захисника Вітчизни отримало нову назву – День захисника України. Наступного року, в березні 2015-го, день офіційно став вихідним.

Через 7 років, влітку 2021 року, це свято перейменовано в День захисників і захисниць України з метою вшанування великого числа жінок, які служать на благо незалежності і територіальної цілісності України нарівні з чоловіками.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

14 жовтня 1991. 264 карбованці за тонну у вільно конвертованій валюті (за комерційним курсом) - саме таку ціну встановлює Кабінет міністрів України своєю постановою за прийом в державні ресурси насіння соняшнику урожаю 1991 року

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

99 632

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Вакцинація
Станом на 13 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 349 739
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 774 484
Всього введених доз 14 124 223
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати на море у жовтні
ТОП-5 напрямків
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Меган Фокс та Машин Ган Келлі для GQ Style
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти