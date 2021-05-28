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Концерт намагалися скасувати, але Джиган виступив в Одесі (відео)

28 травня, 23:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні місцеві активісти пообіцяли відреагувати відповідним чином на приїзд російського репера

Джиган дає концерт в Одесі. Колаж "Сьогодні"

Джиган дає концерт в Одесі. Колаж "Сьогодні"

Російський виконавець Денис Устименко-Вайнштейн, більше відомий під сценічним псевдонімом Джиган, все-таки виступив у нічному клубі Одеси, незважаючи на опір деяких місцевих жителів.

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Telegram-канал Одеса INFO опублікував відео з одеського клубу Queen, де Джиган дав концерт.

Відео: Telegram/Одесса INFO

А за пару годин до цього Odessa.Online писала, що концерт російського репера був скасований. Ще вдень одеські активісти пообіцяли "відреагувати відповідним чином" на цю подію. Буквально за годину до початку концерту стало відомо, що його скасували.

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Концерт намагалися скасувати, але Джиган виступив в Одесі (відео)
Джиган дає концерт в Одесі. Колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця СБУ внесла російського репера Моргенштерна в список осіб, що представляють загрозу національній безпеці України і заборонила йому в'їжджати в країну.

Також нещодавно ще один російський репер Баста зі скандалом приїхав до Києва. Виявляється, у нього ще у 2020 році закінчився строк заборони на в'їзд. Однак охорона Басти напала на українця через нагадування про Крим.

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