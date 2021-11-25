"Ковідна п*зда". Нова скульптура в Одесі наробила галасу в Мережі (фото)

Мешканці та гості міста не оцінили новий арт-об'єкт

Арт-об'єкт називається «Пандемія домашнього насильства» / Колаж "Сьогодні"

В Одесі тепер є скульптурау вигляді коронавірусу, але з жіночим статевим органом. Вона з'явилася у рамках міжнародної ініціативи ООН "16 днів активних дій проти ґендерного насильства".

Про це пише сайт "Думська".

Реклама

Що означає скульптура

Арт-об'єкт називається "Пандемія домашнього насильства". Він є куля, втикана голками на кшталт коронавірусної частинки. З одного боку, його прикрашає об'ємне зображення жіночого статевого органу.

Арт-об'єкт "Пандемія домашнього насильства". Фото: сайт "Думська"

За словами автора Єви Ятт, скульптура символізує водночас нашу планету, коронавірус та жіночий початок та покликана звернути увагу громадськості на проблеми домашнього гендерного насильства.

Реклама

"Ця робота – частина мого великого проекту, – зізналася художниця. — У період пандемії через локдаун дуже сильно погіршилося зростання домашнього насильства. Найчастіше жінки мовчать про свої проблеми та не наважуються боротися. Мій арт-об'єкт покликаний звернути увагу на цю проблему".

Арт-об'єкт "Пандемія домашнього насильства". Фото: сайт "Думська"

Реакція людей на скульптуру

Жителі та гості Одеси не оцінили цей арт-об'єкт. Більшість із них були досить різкі у висловлюваннях.

Реклама

Реакція людей на арт-об'єкт. Скрін з Telegram-каналу "Ху***я Одеса"

Реакція людей на арт-об'єкт. Скрін з Telegram-каналу "Ху***я Одеса"

Реакція людей на арт-об'єкт. Скрін з Telegram-каналу "Ху***я Одеса"

Реакція людей на арт-об'єкт. Скрін з Telegram-каналу "Ху***я Одеса"

Раніше ми повідомляли: