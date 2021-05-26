Русский
$ 27,46
33,66
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Неймовірна краса! Куяльницький лиман став червоно-рожевим – фото

26 травня, 13:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Куяльницький лиман знову перефарбувався – у ньому цвітуть водорості, які виділяють червоний пігмент

Незвичне природне явище зараз можуть спостерігати одесити. Відомий своїми цілющими властивостями Куяльницький лиман перефарбувався в червоно-рожевий колір.

Реклама

Як повідомляє "Думська", це відбувається внаслідок цвітіння водоростей Dunaliella salina. В теплу пору року в солоній воді лиману водорості починають виділяти червоний пігмент.

Куяльницький лиман знову став рожевим. Фото: Думська

Куяльницький лиман знову став рожевим. Фото: Думська

Фантастичний пейзаж рожевого лиману. Фото: Думська
Реклама

Фантастичний пейзаж рожевого лиману. Фото: Думська

В тренді
У Херсонській області пронісся потужний торнадо: фото і відео

Довідка: Dunaliella salina – вид одноклітинних зелених водоростей, що розповсюджені переважно в солоних морях. Один з небагатьох організмів, здатних виживати в засолених умовах. Їм це дозволяє висока концентрація β-каротину, яка захищає водорості від інтенсивного світлового випромінювання, і висока концентрація гліцерину. Ці якості дозволять вирощувати водорості в комерційних цілях.

Раніше ми повідомляли, що Рада ухвалила законопроєкт, який надає Куяльницькому лиману статус курорту державного значення.

Крім того, у Дністровському лимані вода стала смакувати вином.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі. Названа причина (оновлено)
Літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі. Названа причина (оновлено)Одеса
В Одесі пропонують
В Одесі пропонують "поворожити по клітору"Одеса
Одеса
Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах (фото, відео)Одеса
В Одесі знайшли застреленим офіцера-прикордонника: що сталося
В Одесі знайшли застреленим офіцера-прикордонника: що сталосяОдеса
"Підрізав", а потім обстріляв: в Одесі через конфлікт на дорозі поранено двох людей (відео)Одеса
В Одесі здійснили замах на життя глави суду, в якому винесли вирок Стерненку
В Одесі здійснили замах на життя глави суду, в якому винесли вирок СтерненкуОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти