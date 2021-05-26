Неймовірна краса! Куяльницький лиман став червоно-рожевим – фото

Куяльницький лиман знову перефарбувався – у ньому цвітуть водорості, які виділяють червоний пігмент

Незвичне природне явище зараз можуть спостерігати одесити. Відомий своїми цілющими властивостями Куяльницький лиман перефарбувався в червоно-рожевий колір.

Реклама

Як повідомляє "Думська", це відбувається внаслідок цвітіння водоростей Dunaliella salina. В теплу пору року в солоній воді лиману водорості починають виділяти червоний пігмент.

Куяльницький лиман знову став рожевим. Фото: Думська

Реклама Фантастичний пейзаж рожевого лиману. Фото: Думська В тренді У Херсонській області пронісся потужний торнадо: фото і відео

Довідка: Dunaliella salina – вид одноклітинних зелених водоростей, що розповсюджені переважно в солоних морях. Один з небагатьох організмів, здатних виживати в засолених умовах. Їм це дозволяє висока концентрація β-каротину, яка захищає водорості від інтенсивного світлового випромінювання, і висока концентрація гліцерину. Ці якості дозволять вирощувати водорості в комерційних цілях.

Раніше ми повідомляли, що Рада ухвалила законопроєкт, який надає Куяльницькому лиману статус курорту державного значення.

Крім того, у Дністровському лимані вода стала смакувати вином.