Неймовірна краса! Куяльницький лиман став червоно-рожевим – фото

Незвичне природне явище зараз можуть спостерігати одесити. Відомий своїми цілющими властивостями Куяльницький лиман перефарбувався в червоно-рожевий колір.
Як повідомляє "Думська", це відбувається внаслідок цвітіння водоростей Dunaliella salina. В теплу пору року в солоній воді лиману водорості починають виділяти червоний пігмент.
Куяльницький лиман знову став рожевим. Фото: Думська
Фантастичний пейзаж рожевого лиману. Фото: Думська
Довідка: Dunaliella salina – вид одноклітинних зелених водоростей, що розповсюджені переважно в солоних морях. Один з небагатьох організмів, здатних виживати в засолених умовах. Їм це дозволяє висока концентрація β-каротину, яка захищає водорості від інтенсивного світлового випромінювання, і висока концентрація гліцерину. Ці якості дозволять вирощувати водорості в комерційних цілях.
Раніше ми повідомляли, що Рада ухвалила законопроєкт, який надає Куяльницькому лиману статус курорту державного значення.
Крім того, у Дністровському лимані вода стала смакувати вином.