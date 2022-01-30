Або заварено, або не пускають. Бомбосховища Одеси не готові до можливої війни з РФ

На онлайн-карті відображено 208 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста

Одесити подивилися бомбосховища у місті / Фото: Колаж: Сьогодні

У мерії Одеси вважають, що у разі воєнних дій жителі міста зможуть використовувати як бомбосховища підземні переходи, паркінги та інші споруди. Але цікаві одесити вирішили самі перевірити укриття і не знайшли жодного.

Про це пише Telegram-канал "Одеса INFO".

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"Пройшлися районом, подивилися бомбосховища. Але жодного не знайшли", – йдеться у повідомленні.

На місці одного укриття – шиномонтаж, куди не пускають, на місці іншого – будівництво, на місці третього – фітнес-клуб. У повідомленні наголосили, що проходу туди немає.

"Знайшли одне, але там двері заварили. Не впевнені тільки... воно це чи ні. На карті якось незрозуміло. І повішено табличку – "санітарна зона". Воно розміщене на місці церкви", – повідомили одесити.

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В Одесі створили онлайн-карту бомбосховищ

На онлайн-карті відображено 208 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки.

Фонд захисних споруд цивільного захисту містить такі об'єкти:

сховища цивільного захисту,

підвальні приміщення житлових будинків,

підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Як стверджують у департаменті, організації та власники зазначених споруд у разі потреби мають забезпечити вільний доступ для укриття.

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Крім того, на карті відзначено всі медичні установи міста, а також потенційно небезпечні об'єкти інфраструктури.

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