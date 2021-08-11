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Мати відволіклася на інших дітей. На Одещині в морі потонув хлопчик

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 серпня, 14:21
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Мати купалася в морі з трьома дітьми, проте за всіма не встежила. Дитина померла на пляжі
Медики на пляжі намагалися врятувати дитину, але безрезультатно. Колаж "Сьогодні"
Медики на пляжі намагалися врятувати дитину, але безрезультатно. Колаж "Сьогодні"

У Білгород-Дністровському районі Одеської області чотирирічний хлопчик потонув у морі.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

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Мати купалася в морі з трьома дітьми і відволіклася на чоловіка і ще двох дітей, які перебували на березі. Тоді її син почав тонути. Дитину намагалися відкачати медики швидкої допомоги, однак вона померла.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

Невтішна статистика

Більшість випадків утоплення відбуваються саме влітку, в сезон відпочинку. Тільки за червень цього року на воді загинули 126 осіб, з них 28 дітей. У ДСНС зазначили, що в більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.

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