Мати відволіклася на інших дітей. На Одещині в морі потонув хлопчик

У Білгород-Дністровському районі Одеської області чотирирічний хлопчик потонув у морі.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Випав з атракціону. В Одесі на пляжі потонув хлопець
Інцидент стався, коли багатодітна сім'я з Ізмаїльського району приїхала відпочити на пляж.
Мати купалася в морі з трьома дітьми і відволіклася на чоловіка і ще двох дітей, які перебували на березі. Тоді її син почав тонути. Дитину намагалися відкачати медики швидкої допомоги, однак вона померла.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".
Невтішна статистика
Більшість випадків утоплення відбуваються саме влітку, в сезон відпочинку. Тільки за червень цього року на воді загинули 126 осіб, з них 28 дітей. У ДСНС зазначили, що в більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.
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