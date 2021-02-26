Мати пропадала півроку: в Одеській області 10-річна дівчинка працювала, щоб піклуватися про братика і сестер

В Одеській області дівчинка пішла працювати в 10 років, щоб піклуватися про молодших братика та сестричок. Рідна мати дітей могла забути про них навіть на пів року. Тепер вони живуть у новій сім'ї з люблячими батьками.

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Про це повідомляють новини "Сегодня".

Діти живуть в сім'ї Ніколайчук вже рік. Тепер уже 14-річна Аня Пічугіна розповіла, як раніше справлялася з дітьми.

"Мама нічого не робила, йшла на півроку з дому. І я завжди сама з дітьми. Ходила на роботу до сусідів, сапала, прибирала. На хліб там, щоб памперси були. І так вийшло, що я просила, щоб допомогли позбавити маму батьківських прав, щоб ми потрапили в якусь сім'ю", – сказала дівчинка.

Тепер нова їхня сім'я – батьки-вихователі: мама Наталя і тато Валерій. Тепер Аня намагається викреслити з пам'яті дні, коли їх, старших дітей, готували в інтернат, а молодших хотіли відправити до будинку маляти.

Відео: Сьогодні

"У них вже були підписані папери, що їх забирають в інтернат. Буквально за добу ми їх (забрали, – Ред.). Я їх не бачила, я вже сказала, що беру", – сказала мати-вихователь.

Ніколайчуки – активні користувачі порталу для усиновителів "Сирітству – ні!" Фонду Ріната Ахметова. Найбільше Наталю зворушують відеоанкети дітей, що шукають батьків. Завдяки цьому сайту майже 10 000 сиріт потрапили в сім'ї.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Фонд Ріната Ахметова підтримує дитячі будинки сімейного типу.

Також Вікторія Олейник з Сєвєродонецька теж отримала важливу підтримку від психологів Фонду Ріната Ахметова.

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