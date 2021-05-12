На очах у знайомих. На кладовищі в Одеській області зарізали чоловіка

В Одеській області під час поминання померлих родичів сталося вбивство. Чоловік смертельно поранив свого знайомого.
Про це повідомили в Департаменті карного розшуку.
Так, під час застілля до 49-річного чоловіка, який перебував поруч з іншими відвідувачами, підбіг зловмисник і вдарив його ножем у шию. Порушника не збентежило те, що він здійснює вбивство на очах у багатьох людей.
Очевидці намагалися допомогти пораненому до приїзду "швидкої", проте від пошкоджень і крововтрати він помер у лікарні.
За три дні копи встановили точне місцезнаходження підозрюваного, у цей час він ховався у полях. Чоловік затриманий. Попередньо, злочин скоїв через ревнощі.
Зараз вирішується питання про обрання безальтернативного запобіжного заходу – утримання під вартою.
Нагадаємо, у Львові чоловіка до смерті забили ножем і молотком, а потім намагалися спалити.
Крім того, у Полтавській області знайшли мертвою 17-річну дівчину – її згвалтували.