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На очах у знайомих. На кладовищі в Одеській області зарізали чоловіка

12 травня, 16:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Усі три дні, поки копи шукали підозрюваного, він ховався у полі, зараз чоловік затриманий, поліція почала розслідування

В Одеській області під час поминання померлих родичів сталося вбивство. Чоловік смертельно поранив свого знайомого.

Про це повідомили в Департаменті карного розшуку.

Так, під час застілля до 49-річного чоловіка, який перебував поруч з іншими відвідувачами, підбіг зловмисник і вдарив його ножем у шию. Порушника не збентежило те, що він здійснює вбивство на очах у багатьох людей.

Очевидці намагалися допомогти пораненому до приїзду "швидкої", проте від пошкоджень і крововтрати він помер у лікарні.

За три дні копи встановили точне місцезнаходження підозрюваного, у цей час він ховався у полях. Чоловік затриманий. Попередньо, злочин скоїв через ревнощі.

Зараз вирішується питання про обрання безальтернативного запобіжного заходу – утримання під вартою.

Нагадаємо, у Львові чоловіка до смерті забили ножем і молотком, а потім намагалися спалити.

Крім того, у Полтавській області знайшли мертвою 17-річну дівчину – її згвалтували.

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