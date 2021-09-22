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На трасі Одеса-Київ автомобіль врізався в фуру і загорівся – є загиблі (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 вересня, 19:00
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Поки невідомо через що сталася сутичка, вогонь поширився по всій машині
У смертельній аварії на трасі загинув водій
У смертельній аварії на трасі загинув водій / Фото: Колаж: Сьогодні

На трасі Одеса-Київ сьогодні в результаті ДТП загорівся легковий автомобіль. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", водій загинув на місці.

Аварія сталася на трасі в сторону Києва, не доїжджаючи населеного пункту Старі Маяки.

Відео 18+

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Toyota врізалася в фуру. Тіло загиблого водія лежить у відбійника.

Поки невідомо через що сталася сутичка.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.
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Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.

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