На трасі Одеса-Київ автомобіль врізався в фуру і загорівся – є загиблі (відео)

На трасі Одеса-Київ сьогодні в результаті ДТП загорівся легковий автомобіль. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", водій загинув на місці.
Аварія сталася на трасі в сторону Києва, не доїжджаючи населеного пункту Старі Маяки.
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Toyota врізалася в фуру. Тіло загиблого водія лежить у відбійника.
Поки невідомо через що сталася сутичка.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.