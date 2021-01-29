На засніженій трасі Київ – Одеса все ще затор: на місці розгорнули польову кухню (фото)

В Одеській області рятувальники і місцева влада забезпечили харчуванням людей, які застрягли в заторах на трасах. Через снігопад проїзд на автодорогах все ще ускладнений.

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Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що сьогодні, 29 січня, теж діють заборони щодо руху великовагових авто на дорогах місцевого значення.

На трасі Київ – Одеса біля смт Любашівка територія відстійника транспортних засобів працює цілодобово. У відстійниках знаходилося близько 600 вантажівок.

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Вранці влада селища з підрозділом ДСНС організували сніданок: каша і гарячий чай. На фото видно, що на місці розгорнули польову кухню. Загалом гарячим забезпечили 150 людей.

Зараз трасу Київ – Одеса частково розблокували для транспорту, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

Нагадаємо, в Одеській області снігопад ізолював жителів 9 населених пунктів.

Також ми писали, що вчора, 28 січня, через сніг у двох областях перекрили траси. Там утворилися затори довжиною в 4 км.

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