Нарядили ялинку для Зеленського та запалили фаєри. Як в Одесі відзначають День Гідності (фото, відео)

В Одесі, як і в Києві, увечері 21 листопада відбуваються заходи до Дня Гідності та Свободи. Близько сотні людей зібралися біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі, прикрасили ялинку та запалили фаєри.
"Сьогодні" дізналися, що відбувається в місті.
Учасники заходу принесли із собою плакати та українські прапори. Грає українська музика. На площі чергують правоохоронці.
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Як повідомляє "Думська", активісти поставили ялинку. А прикрашали її сніжинками, на яких написали свої запитання та вимоги до президента Володимира Зеленського.
Учасники акції кажуть: далі це "незручне дерево" планують поставити в Києві, щоб побачив адресат.
Наприкінці мітингу одесити заспівали гімн України та запалили фаєри.
День Гідності та Свободи
2005 року в Україні заснували свято День свободи. Його відзначали 22 листопада на згадку про події Помаранчевої революції.
Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували. Натомість 22 січня відзначали свято День Соборності та Свободи України.
Нинішнє свято з'явилося після Революції Гідності в 2014 році, коли президентом став Петро Порошенко. 22 січня тепер відзначають День Соборності, а 21 листопада – День Гідності та Свободи, який присвячено подіям двох революцій.
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