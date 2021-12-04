Справжня казка! В Одесі відкрили ковзанку та прикрашають ялинку (фото)

Також у парку Шевченка можна випити склянку гарячого глінтвейну та скуштувати різноманітні смаколики

В Одесі поставили ковзанку та ялинку у парку. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі у парку Шевченка почала працювати відкрита ковзанка. Поряд з нею також прикрашають велику новорічну ялинку.

Про це повідомляє "Думська".

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В Одесі можна отримати справжній новорічний настрій

Так, щодня з 10 до 23 години всі охочі можуть покататися на ковзанах і помилуватися ялинкою. У темний час лід підсвічують прожекторами, а ялинка світитиметься сама.

Також у парку можна випити склянку гарячого глінтвейну та скуштувати різноманітні смаколики.

Ялинка, яку прикрасили у п'ятницю, 3 грудня, цілком зможе принести багато радості оточуючим.

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В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" 1 /13

У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни

У Києві на Софійській площі розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину її металевих конструкцій.

Робітники вивантажили конструкції і склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

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До столиці вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

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