Справжнє осіннє тепло: прогноз погоди в Одесі на 20 жовтня (карта)

У середу, 20 жовтня, в Одесі очікується тепла погода. Однак незабаром в Україні температура піде не спад.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього дня в Одесі температура повітря буде коливатися в межах 14-16 градусів тепла. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.
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Перший сніг
У Карпатах встиг випасти перший сніг. Сталося це 23 вересня. Природне явище зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.
Крім того, сніг випав на високогірному гірськолижному курорті Драгобрат.
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