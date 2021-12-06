Новий спалах COVID-19: в Одесі школярів відправили на карантин

На сьогоднішній день у місті на коронавірус хворіє 31 учень

У школах Одеси знову карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі у школах закрили на карантин 28 класів та 4 групи у дитячих садках. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич на засіданні у понеділок, 6 грудня.

Реклама

Спалах COVID-19

Як розповіла Буйневич, наразі навчальні заклади Одеси працюють очно. Але через коронавірус на карантин закрили вже 28 класів та 4 групи у дитячих садках.

За її словами, це менше, ніж минулого тижня. Тоді було закрито 9 груп у дитячих садках.

Варто зазначити, що на сьогодні на коронавірус хворіє 31 школяр.

Реклама

У Запорізькій області у школах спалах коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області школярі знову пішли на карантин

В Енергодарі Запорізької області з 2 грудня у школах закрили кілька класів на карантин. Це пов'язано зі спалахом захворювань на COVID-19.

Як стало відомо, школярі пішли на карантин з 2 грудня на 7-10 днів.

Реклама