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Перевертень в погонах. В Одесі затримали поліцейського, який "кришував" порнобізнес

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
9 вересня, 16:22
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Жінка віддала поліцейському понад 259 тисяч гривень
В Одесі поліцейський за гроші "кришував" порнобізнес. Колаж: "Сьогодні"
В Одесі поліцейський за гроші "кришував" порнобізнес. Колаж: "Сьогодні"

В Одесі за "кришування" порнобізнесу судитимуть поліцейського, який протягом двох років брав гроші у жінки за те, щоб її "бізнес" працював далі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"26-річний поліцейський обіцяв не притягувати її до кримінальної відповідальності за виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру. За це протягом двох років – з жовтня 2019 року по квітень 2021 року – жінка віддала поліцейському понад 259 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

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ДБР затримало оперуповноваженого при отриманні чергового "траншу".

ДБР затримало оперуповноваженого під час отримання чергового "траншу"
ДБР затримало оперуповноваженого під час отримання чергового "траншу" / Фото: ГБР

26-річний поліцейський обвинувачується у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

У Києві затримали двох жінок за поширення порно зі своїми маленькими дочками

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У Києві викрили двох жінок, які протягом останніх 3-4 років розбещували свої доньок та створювали з ними порнографічні матеріали.

"Дві не пов’язані між собою жительки столиці розбещували своїх малолітніх дочок та виготовляли за їхньої участі протиправний контент. Фото- та відеоматеріали порнографічного характеру збували в інтернеті, вартість одного становила до 2 тисяч гривень. Від протиправних дій постраждали діти 6 та 9 років", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисниць, за скоєне їм загрожує до десяти років ув’язнення. Дітей на час проведення слідчих дій помістили до соціальних центрів.

В оселях підозрюваних вже провели обшуки. На комп’ютерній техніці та телефонах зловмисниць виявлено понад 1000 файлів протиправного контенту за участю дітей.

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