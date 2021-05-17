Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах (фото, відео)

Негода різко обрушилася на південне місто і паралізувала місцями дорожній рух – які вулиці затопило найсильніше

На Одесу впала сильна злива, яка призвела до підтоплення цілої низки вулиць обласного центру. Також на дорогах утворилися затори.

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Як повідомляють очевидці у соцмережах, найсильніше затопило Приморський район. Там "попливли" Французький бульвар, вулиці Середньофонтанська і Говорова, проспект Шевченка.

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На багатьох ділянках доріг складно не лише проїхати, а й пройти по тротуарах. Людям доводиться знімати взуття і йти по калюжах босими ногами.

А дехто навіть встиг застати град.

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Відразу після початку дощу в центрі міста утворилися затори. Зараз нелегко проїхати по Преображенській та вулицях в околицях "Привозу".

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