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Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах (фото, відео)

17 травня, 16:03

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Негода різко обрушилася на південне місто і паралізувала місцями дорожній рух – які вулиці затопило найсильніше

На Одесу впала сильна злива, яка призвела до підтоплення цілої низки вулиць обласного центру. Також на дорогах утворилися затори.

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Як повідомляють очевидці у соцмережах, найсильніше затопило Приморський район. Там "попливли" Французький бульвар, вулиці Середньофонтанська і Говорова, проспект Шевченка.

Обережно! На відео є ненормативна лексика, 18+

На багатьох ділянках доріг складно не лише проїхати, а й пройти по тротуарах. Людям доводиться знімати взуття і йти по калюжах босими ногами.

А дехто навіть встиг застати град.

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Відразу після початку дощу в центрі міста утворилися затори. Зараз нелегко проїхати по Преображенській та вулицях в околицях "Привозу".

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Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах (фото, відео)
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Раніше ми повідомляли, що Україну буде "терзати" новий циклон.

Також нагадаємо, раніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.

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