Одеситам локдаун не указ: ходять без масок і збираються черги

На другий день жорсткого карантину в Одесі містяни та гості "південної столиці" масово вийшли на пляж "Аркадія".
Про це повідомляють кореспонденти "Сьогодні".
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Працює ковзанка, але її відвідувачі розважаються без масок.
Утім, власники магазинів і кафе поводяться більш відповідально: заклади зачинені – замовлення тільки виносять.
Біля кожного закладу громадського харчування та кіоска з їжею – черги.
Крім того, поки українці потроху звикають до думки про те, що наступні два тижні в магазинах не можна купувати колготи і шкарпетки, в Одесі спричинило обурення інше обмеження: заборона продажу презервативів.
Як дотримуються правил локдауну в Одесі і Черкасах, дивіться в сюжеті:
Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун
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