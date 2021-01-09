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Одеситам локдаун не указ: ходять без масок і збираються черги

9 січня, 15:32

Ольга Литвин Ольга Литвин

Містяни ігнорують карантинні правила

На другий день жорсткого карантину в Одесі містяни та гості "південної столиці" масово вийшли на пляж "Аркадія".

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Про це повідомляють кореспонденти "Сьогодні".

Читайте також: Перший день локдауну в українських містах: хто дотримувався, а хто не дуже (відео)

Працює ковзанка, але її відвідувачі розважаються без масок.

Утім, власники магазинів і кафе поводяться більш відповідально: заклади зачинені – замовлення тільки виносять.

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Біля кожного закладу громадського харчування та кіоска з їжею – черги.

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Крім того, поки українці потроху звикають до думки про те, що наступні два тижні в магазинах не можна купувати колготи і шкарпетки, в Одесі спричинило обурення інше обмеження: заборона продажу презервативів.

Як дотримуються правил локдауну в Одесі і Черкасах, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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