Одеситам локдаун не указ: ходять без масок і збираються черги

На другий день жорсткого карантину в Одесі містяни та гості "південної столиці" масово вийшли на пляж "Аркадія".

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Про це повідомляють кореспонденти "Сьогодні".

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Працює ковзанка, але її відвідувачі розважаються без масок.

Утім, власники магазинів і кафе поводяться більш відповідально: заклади зачинені – замовлення тільки виносять.

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Біля кожного закладу громадського харчування та кіоска з їжею – черги.

Крім того, поки українці потроху звикають до думки про те, що наступні два тижні в магазинах не можна купувати колготи і шкарпетки, в Одесі спричинило обурення інше обмеження: заборона продажу презервативів.

Як дотримуються правил локдауну в Одесі і Черкасах, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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