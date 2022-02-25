Одеситів закликали не піднімати телефони та іграшки на вулицях – там може бути бомба

Жителів Одеси закликали не піднімати на вулицях невідомі предмети, оскільки диверсанти можуть розкидати їх із вибухівкою.
Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації.
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Як стало відомо, диверсійно-розвідувальні угруповання можуть розкидати на вулицях Одеси мобільні телефони та іграшки, начинені вибухівкою.
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"У жодному разі не торкайтеся цих речей і не піднімайте. Попередьте ваших дітей та близьких!" – заявили у Департаменті.
На лікарнях Одеси з'явилися білі полотна з хрестом
Від мешканців Одеси почали надходити тривожні повідомлення про виявлення на дахах лікарень білих полотен зі знаком червоного хреста.
У воєнний період емблема червоного хреста виконує роль захисного знаку (знаку гуманності).
Як зазначають в оперативному командування "Південь", наносячи червоний хрест на лікарні, одна сторона конфлікту сигналізує іншій, що цей об’єкт не може стати ціллю атаки, що всередині знаходяться жертви війни – у випадку з лікарнями поранені та хворі.
Атаки на такі об’єкти заборонені та є серйозним порушення норм міжнародного гуманітарного права.
З урахуванням того, що Україна другу добу знаходиться в стані війни з Росією, Командувач військ оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук прийняв рішення та дав відповідне доручення розмістити на лікувальних закладах міста Одеса та медичному транспорті саме такий знак.
Ситуація в Україні 25 лютого
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- Окупанти розпочали стріляти по Києву. Протиповітряна оборона збила над столицею літальний апарат Росії. В результаті виникла сильна пожежа в одному з будинків на вулиці Кошиця, 7а. За попередніми даними, троє поранених, один із них у тяжкому стані.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.
- Збройні сили України зачистили аеродром "Гостомель" від російського десанту.