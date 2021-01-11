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Одесити зловили грабіжника і примотали скотчем до стовпа

11 січня, 11:58

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Очевидці утримували чоловіка до приїзду копів

В Одесі перехожі примотали грабіжника скотчем до стовпа.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", вони побачили, як чоловік тікав з місця злочину, зловили його, а щоб утримати до приїзду поліції, прив'язали.

Чоловік намагався вирватися, але не вийшло. Що він вкрав, поки невідомо.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що у столичній маршрутці пасажири зловили злодія. З'ясувалося, що 30-річний чоловік вже потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння різних кримінальних злочинів, в тому числі крадіжки.

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Також нагадаємо, на Прикарпатті аферисти під прикриттям обкрадали пенсіонерів. Дві жінки, пропонуючи допомогу, входили у довіру до людей похилого віку. Одна відволікала жертв, а інша виносила з дому гроші, прикраси, мобільні телефони.

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Крім того, у Маріуполі жінка обікрала чоловіка і залишила йому дитину. 39-річний потерпілий звернувся до поліції о третій годині ночі 27 листопада. Копам чоловік пояснив, що напередодні познайомився з тридцятисемирічною жінкою, яка прийшла до нього в гості разом з дитиною.

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Одеса крадіжка грабіжник чоловік стовп перехожі скотч
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