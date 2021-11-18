Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Одеська область може вийти з "червоної зони" – дата

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
18 листопада, 15:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі в опорних лікарнях області зайнятість ліжок становить 59%
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Одеська область вже наступного тижня може вийти з "червоної" карантинної зонита стати "жовтою". У регіоні помітили спад госпіталізацій та зменшення кількості заражень на коронавірус.

Про це повідомив заступник губернатора Борис Волошенков, передає Odessa.online.

Реклама

Одеська область незабаром може стати "жовтою"

Як розповів Волошенков, якщо в регіоні зберігатиметься спад показників захворюваності, то наступного тижня область досягне показників "жовтої зони".

"Однак затвердити це мають на національній комісії з ТЕБ та НС", – зазначив Волошенков.

Наразі в опорних лікарнях області зайнятість ліжок становить 59%. За вчорашній день лабораторно зафіксовано 1055 випадків заражень, що майже на 500 менше, ніж за 18 листопада (1504). Кисню на сьогоднішній день у запасі є 50 тонн — така сама цифра була 17 листопада.

В Україні "червоних" зон дедалі більше. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні "червоних" зон дедалі більше. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3907 осіб;
  • летальних наслідків – 752;
  • одужали – 19 633 особи.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Перспективи карантину
Популярне за добу
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Опитування "Рейтинг", 11 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Усі кандидати
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів
Комаровський в темі
Чи можна прищеплюватися при алергії, діабеті та високому тиску
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Stop Fake
COVID-вакцина допомагає і при грипі?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

128 489

захворіло за тиждень в Україні

-14%

Вакцинація
Станом на 17 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
9 257 319
Люди, які отримали мінімум одну дозу
12 554 333
Всього введених доз 21 811 652
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Найбільші статки у доларах
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Стати ближче до Ілона Маска
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Дізнатись
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти