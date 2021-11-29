Одеська область не вийде з "червоної" зони до кінця свят – причина

За минулу добу в регіоні 303 нових хворих на коронавірус, з яких 98 – в Одесі

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одеській області не планують скасовувати обмеження "червоної" зони. Карантинні правила можуть діяти до кінця свят.

Про це повідомляє видання "УСІ".

Реклама

"Червона" зона в регіоні продовжується

Голова обласного Управління охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва сказала, що незабаром згортатимуть частину ліжок у лікарнях. Йдеться про ті місця лікарень, які додатково відкрили в момент пікової захворюваності.

Але чиновниця зазначила, що лікарні першої хвилі залишаться. Попри всіх покращень "червона" зона в Одеській області необхідно продовжити.

"На мій погляд, у "червоній" зоні потрібно залишатися щонайменше до кінця свят. Це не локдаун в Одесі, а граничні норми", – наголосила чиновниця.

Коронавірус в регіоні

За минулу добу – 303 нових хворих, з яких 98 – в Одесі. Завантаженість ліжок – 46%, дитячих – 55%, реанімаційних – 100% (усі нещеплені).

Реклама

Раніше ми писали: